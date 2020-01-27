Москва, , 18:10 — REGNUM Развитие в РФ идёт циклами, так как либералы то укрепляют рубль, то девальвируют его, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Сбербанка Германа Грефа, который призвал граждан РФ хранить сбережения в рублях.

«Это рутинная риторика, потому что любое официальное лицо говорит, что с национальной валютой в стране всё в порядке. Они обязаны это говорить при любых обстоятельствах. Более того, есть известная максима, что деньги надо хранить в рублях, потому что там их никто не будет искать, — сказал Делягин. — Но сейчас действительно до конца августа деньги стоит хранить в рублях, потому что уже два года рубль или укрепляется, или остаётся очень крепким. В страну приходит дикое количество валюты. У нас развитие ведь идёт циклами. У нас либералы укрепляют рубль и снижают инфляцию в интересах спекулянтов, чтобы можно было вложиться в рублёвый инструмент с высокой прибылью и потом выйти из него, конвертировать всё в доллары и получить бешеную прибыль в долларах. И для этого они укрепляют рубль, пока экономика не начинает трещать и хрустеть».

А дальше, как пояснил Делягин, следует девальвация.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Греф заявил, что достаточно стабильной валютой в Российской Федерации является рубль, поэтому личные сбережения в нынешней экономической ситуации лучше хранить именно в этой валюте.