Вильнюс, , 17:52 — REGNUM На литовской части побережья Куршской косы у Ниды и Юодкранте море выбросило большое количество неизвестного вещества, внешне похожего на парафин. Все выходные 25−26 января добровольцы собирали вещество, однако его оказалось слишком много, на 28 января объявлен всеобщий сбор жителей для помощи очистки побережья, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 января.

Впервые следы похожего на парафин вещества обнаружили ещё 23 января. Сотрудники министерства защиты окружающей среды уже взяли образцы для исследования.

Напомним, что Куршскую косу пополам между собой делит Литва и Калининградская область России.