Москва, 27 января 2020, 17:51 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский в распространении коронавируса видит внешнее воздействие на экономику КНР, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.
«Китай вирусом экономически ослабляют», — заявил Жириновский в ходе заседания круглого стола в Госдуме.
На фоне новостей о распространении заболевания нефть теряет в цене, фондовые рынки повсеместно снижаются, а защитные активы растут.
Участники рынка боятся, что вспышка вируса может оказать сильное давление на экономический рост Китая, что в свою очередь скажется на общемировом показателе и тем самым подорвет спрос на углеводороды.