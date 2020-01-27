Вильнюс, , 17:43 — REGNUM Жители Эстонии, Латвии и Литвы являются лидерами в странах Евросоюза по потреблению лекарственных препаратов, показывают данные литовской Службы по лекарственному контролю, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 января. В таком порядке эти страны занимают первое, второе и третье место во всём ЕС.

Подсчёт потребления осуществлялся исходя из проданных препаратов на душу населения. Эстония стала лидером по продажам препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Следом за ней идёт Латвия и Литва.

Литва, при этом, лидирует в группах препаратов по лечению нервных заболеваний, продаже гормональных препаратов, инсулина и различных противоинфекционных лекарств.