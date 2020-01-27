Москва, 27 января 2020, 18:09 — REGNUM Отсутствие смены министра транспорта РФ в составе нового правительства принесет большую пользу транспортно-логистической отрасли в целом и конкретно автомобильным грузоперевозкам, считает операционный директор логистической компании «Точка-Точка» Максим Алексеев. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, в целом же задачи, озвученные новым председателем правительства, «выглядят обнадеживающими».
По его словам, также важно сосредоточиться на законотворческих инициативах и перспективных проектах последних лет в области трансформации в автомобильной отрасли. Прежде всего речь об «обелении» транспортно-экспедиторского блока в сфере автомобильных перевозок, то есть релиз Федерального закона об автомобильных перевозках, а также акцентирование внимания на реализации проекта внедрения АСВГК и ее адаптации под реальные потребности грузовладельцев и грузоперевозчиков.
Если же говорить в целом о ситуации в России, заявил Алексеев, то необходимо повышать покупательную способность. Если население не сможет формировать спрос, бизнес не будет иметь возможность формировать предложение. При этом индекс деловой активности в настоящий момент достиг минимальной отметки с 2009-го года, что является крайне негативным результатом.
Особое место здесь занимают проекты, реализация которых отражается на экономических показателях регионов, так как на данный момент имеющийся финансовый инструмент не эффективен за пределами Московского региона. Алексеев считает, что необходимо движение в сторону децентрализации, в противном случае можно потерять геополитическое преимущество с точки зрения владения территорией и возможности распоряжаться человеческим потенциалом.