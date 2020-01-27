Москва, , 18:09 — REGNUM Отсутствие смены министра транспорта РФ в составе нового правительства принесет большую пользу транспортно-логистической отрасли в целом и конкретно автомобильным грузоперевозкам, считает операционный директор логистической компании «Точка-Точка» Максим Алексеев. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, в целом же задачи, озвученные новым председателем правительства, «выглядят обнадеживающими».

«Новый председатель правительства сообщил о приоритетах в области цифровизации, поддержки бизнеса и социальных обязательств. Озвученные задачи выглядят обнадеживающими и логичными этапами развития для всего реального сектора экономики. Надеемся, что все проекты и программы в области развития транспортной инфраструктуры получат новый импульс. Это один из ключевых драйверов роста отрасли грузоперевозок и, как следствие, важнейший фактор влияния в целом на комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию и повышение уровня социально-экономической сферы», — отметил Алексеев.

По его словам, также важно сосредоточиться на законотворческих инициативах и перспективных проектах последних лет в области трансформации в автомобильной отрасли. Прежде всего речь об «обелении» транспортно-экспедиторского блока в сфере автомобильных перевозок, то есть релиз Федерального закона об автомобильных перевозках, а также акцентирование внимания на реализации проекта внедрения АСВГК и ее адаптации под реальные потребности грузовладельцев и грузоперевозчиков.

«В связи с этим ожидаем, что для обсуждения в профильных комитетах будут вовлечены не только отраслевые функционеры и корпоративные лобби, но и представители не крупного бизнеса, руководители цеховых ассоциаций и профсоюзные лидеры», — добавил он.

Если же говорить в целом о ситуации в России, заявил Алексеев, то необходимо повышать покупательную способность. Если население не сможет формировать спрос, бизнес не будет иметь возможность формировать предложение. При этом индекс деловой активности в настоящий момент достиг минимальной отметки с 2009-го года, что является крайне негативным результатом.

«Снижение темпов роста связано с ослабленным внутренним спросом, а также со стагнацией уровня доверия зарубежных контрагентов, что, в свою очередь, сказалось на общем объеме внешнеторговых контрактов и отсутствии роста импортной не сырьевой грузовой базы. Нужно открываться для притока более дешевых денег в экономику страны, создавать рабочие места, вкладываться в обрабатывающую отрасль, повышать уровень образованности населения, развивать и всячески поддерживать малый бизнес и индивидуальное предпринимательство», — считает он.

Особое место здесь занимают проекты, реализация которых отражается на экономических показателях регионов, так как на данный момент имеющийся финансовый инструмент не эффективен за пределами Московского региона. Алексеев считает, что необходимо движение в сторону децентрализации, в противном случае можно потерять геополитическое преимущество с точки зрения владения территорией и возможности распоряжаться человеческим потенциалом.

«Что касается транспортной отрасли, то заложенные принципы в стратегии до 2030 года вполне синергетичны декларируемым приоритетам нового кабмина. Вопрос в том, как далеко новое правительство уйдет от «имитационной» модели реализации планов к фактической работе. Представителям отраслей остается только ждать», — резюмировал Алексеев.