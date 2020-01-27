Москва, , 17:50 — REGNUM Экспорт из России в четвёртом квартале 2019 года упал на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Соответствующие данные приведены в специальном отчёте, размещённом на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Сокращение экспорта вызвано падением цен на энергоносители, также некоторые металлы оставались ниже прошлогоднего уровня в условиях сдержанного роста мировой экономики. В частности, объем экспорта нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении уменьшился на 14% в четвёртом квартале при снижении цены нефти марки Urals более чем на 7%. Экспорт газа в стоимостном выражении сократился на 25%.

Также снижение произошло и в других сегментах российского экспорта. Так, объём ненефтегазового экспорта товаров в четвёртом квартале 2019 года уменьшился в ценовом выражении на 3%.

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