Москва, , 01:00 — REGNUM Предложение президента РФ Владимира Путина направить выручку от продажи углеводородов на развитие страны стало долгожданным ответом тем, кто давно требовал, чтобы «народное достояние приносило пользу народу». О том, откуда могут быть взяты дополнительные деньги на развитие и куда их лучше всего направить с точки зрения президента, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Добыча нефти

Предложение Путина касается той части выручки от продажи нефти, которая превышает 40 долларов за баррель марки URALS. До сих пор «сверхнормативная» прибыль шла на пополнение т.н. подушку безопасности, но теперь, когда накопления по всем экспертным оценкам признаны достаточными, эта прибыль будет расходоваться на развитие страны. Но не так, что каждая из отраслей получит по чуть-чуть.

Судя по словам президента, первым получателем этих денег станут те, кто работают над улучшением инфраструктуры страны. Почему не промышленность, образование или сельское хозяйство напрямую? Все дело в том, что именно инфраструктура может стать тем локомотивом развития, который потащит за собой и промышленность, и транспорт, и решит ту же проблему безработицы на периферии.

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Когда нефтянка начнет кормить народ России?».