27 января 2020 | Время чтения 4 мин

В Новосибирске завершился очный полуфинал конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» по сибирскому федеральному округу. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал корреспонденту ИА REGNUM о том, как проходил полуфинал и каковы планы региона на «своих» финалистов.

Новосибирск, , 14:26 — REGNUM Андрей Александрович, с 24 по 27 января Вы приняли у себя в регионе полуфинал конкурса «Лидеры России». Как Вы оцениваете два предыдущих сезона конкурса и какие отличия видите в третьем?

Андрей Травников Kremlin.ru

Конкурс проходит уже в третий раз, и число заявок на участие в нём год от года растёт, в том числе число заявок от Новосибирской области. Это говорит о том, что в нашем регионе живут инициативные, неравнодушные к будущему нашей страны люди.

Радует, что организаторы конкурса год от года совершенствуют его программу — учитывают статистику и пожелания участников. Появляются новые испытания.

Опыт предыдущих сезонов также показал, что для участников проект не заканчивается на финале конкурса: они проходят обучение, работают с наставниками, у многих произошло продвижение по карьерной лестнице.

В текущем сезоне, в дополнение к основному конкурсу управленцев общего профиля, запущены отдельные специализации —«здравоохранение», «наука», «финансы и технологии».

Цель этого нововведения — во-первых, реализация подхода, при котором заказчики из министерств и корпораций заявляют о своей потребности в высококвалифицированных управленческих кадрах. Сферы науки и здравоохранения сегодня испытывают большую потребность в соответствующих специалистах.

Во-вторых, организаторы оценивали, насколько значимы для страны эти сферы, а также активную позицию наставника, заказчика специализации, его понимание того, как оценивать профессиональные и управленческие навыки, его готовность предлагать победителям конкретные управленческие позиции.

Думаю, что выделение специализаций — несомненный плюс для конкурса. Безусловно, талантливый менеджер может справиться с любой управленческой задачей, но более правильно, если он будет говорить на одном языке с профессиональным сообществом.

В третьем сезоне участники конкурса впервые проходили абсолютно новое испытание — тест умственной работоспособности и стрессоустойчивости. Ни в первом, ни во втором сезоне этого теста не было. Считаю это важным нововведением — ведь руководителям часто приходится принимать серьёзные решения в стрессовых ситуациях, регулярно требуется сохранять свою максимальную работоспособность в условиях многозадачности и на протяжении долгого времени.

Какие ресурсы, площадки и партнёры задействованы в Новосибирске для проведения полуфинала?

Конкурс имеет сильных партнёров федерального уровня. Это крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, «Газпром-нефть», Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, «Русгидро», «Сибур», Роскосмос, НЛМК). Также это телевизионная сеть RT, РАНХиГС, «Альпина Паблишер», «ЛитРес» и генеральный технический партнёр — Mail.ru Group.

Полуфинал конкурса в Сибирском Федеральном округе традиционно проходит в Новосибирске на базе МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Администрация Губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области, областные исполнительные органы государственной власти осуществляют информационную и организационную поддержку конкурса.

Ещё в 2018 году в Вашем регионе впервые был организован кадровый проект «Команда региона», целью которого было обозначено «создание резерва из молодых и инициативных управленцев для назначения на государственные должности в Новосибирской области». Проводится ли конкурс сейчас и как Вы оцениваете его эффективность? Какова дальнейшая судьба участников регионального конкурса?

В настоящее время идёт подготовка положения о новом региональном конкурсе: определение содержания конкурсных испытаний, поиск партнёров, а также изучение спроса со стороны региональных министерств и ведомств на предмет потребности в управленческих кадрах.

Безусловно, будет учтён опыт проведения «Лидеров России» и «Команды региона — 2018».

Победители конкурса «Команда региона — 2018» были включены в резерв управленческих кадров Новосибирской области, участвовали в формировании Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года, привлекаются к работе в коллегиальных и совещательных органах в качестве экспертов.

Расскажите о лучших проектах «Сердце лидера» в рамках конкурса «Лидеры России» в Новосибирской области.

В рамках этапа «Сердце лидера» участниками из Новосибирской области было реализовано 9 проектов в категориях «Благотворительность», «Образование», «Технологии» и «Развлечения».

По итогам данного этапа в регионе организован проект по созданию профессионального сообщества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, прошли благотворительные акции по сбору средств гигиены для детских домов, привлечению детей к изготовлению для зоозащитников операционных повязок, дан старт проекту по созданию технопарка на базе Аэрокосмического лицея.

Участники этапа «Сердце лидера» также обратили внимание на проблемы досуга и развития лиц пенсионного возраста, сирот, вопросы демографии, формирования компетенций для управления своей жизненной траекторией среди сельских школьников.

Лучшие проекты выделить сложно, каждый затрагивает важные вопросы и сферы нашей жизни.

Отмечу, что участники конкурса смогли не только выявить социальные проблемы в регионе, но и в установленный временной интервал реализовать свои проекты, собрав команды, способные решить эти проблемы. Задача стояла не из лёгких — необходимо было найти единомышленников, мотивировать, мобилизовать команду на реальные действия.

Что Вы хотели бы пожелать участникам полуфинала, прошедшего в Новосибирске?

Во-первых, мне как руководителю региона приятно, что из 30 финалистов треть — 10 участников — представляют нашу Новосибирскую область. У других регионов Сибирского федерального округа эти показатели значительно скромнее.

Во-вторых, всем участникам конкурса хочу пожелать успешно справиться с заданиями, максимально проявить себя в финале.

Участие в таком конкурсе — уникальный шанс получить экспертную оценку своего потенциала, а также взгляд на себя со стороны коллег. Умение адекватно воспринимать такую оценку — значимый компонент в системе самовоспитания.

Важно помнить, что главная цель этого конкурса — стремление к развитию, начиная с каждого участника и заканчивая нашей страной.

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