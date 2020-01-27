Барнаул, , 11:25 — REGNUM Значительное повышение цен на йод в России корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин:

«Речь идет о йоде, который в основном получил широкое распространение среди населения, как дешёвое антисептическое средство. Эксперты выявили значительный рост стоимости этого макроэлемента — в течение 2019 года он составил 29%, что превышает средний показатель роста цен на лекарства в 10 раз.

Точные причины явления пока неясны и обсуждаются до сих пор. В качестве возможных причин чаще всего указывают на дефицит йода, якобы возникший в России, на введение обязательной маркировки лекарств, что, несомненно, вносит свою весомую лепту в подорожание, особенно недорогих препаратов.

Следует признать, что, несмотря на широкое обсуждение проблемы экспертами, для населения России этот факт остался практически незамеченным — по причине того, что в абсолютных цифрах рост цен составил в пределах четырех — шести рублей».

Напомним, согласно данным Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), за год стоимость одного пузырька йода объёмом 10 мл увеличилась на 29%. Как отмечает газета «Известия», это почти в десять раз выше среднего темпа роста цен на товары в России.

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