Санкт-Петербург, 27 января 2020, 11:08 — REGNUM
Шансов на то, что новое правительство пойдет навстречу малому и среднему бизнесу, немного, поскольку главными его целями останутся пополнение доходной части бюджета и поддержка крупных компаний, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 27 января, глава петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынкаАлексей Третьяков, комментируя обращение «Партии роста» к премьер-министру Мишустину.
Как сообщалось ранее, руководители партии Бориса Титова в своем письме к главе правительства призвали освободить на три года от всех налогов предприятия малого и среднего бизнеса, работающие на спецрежимах налогообложения, ввести трехлетний мораторий на повышение тарифов «естественных монополий» и сделать еще ряд шагов навстречу предпринимателям.