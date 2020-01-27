Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM

Шансов на то, что новое правительство пойдет навстречу малому и среднему бизнесу, немного, поскольку главными его целями останутся пополнение доходной части бюджета и поддержка крупных компаний, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 27 января, глава петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынкаАлексей Третьяков, комментируя обращение «Партии роста» к премьер-министру Мишустину.

Как сообщалось ранее, руководители партии Бориса Титова в своем письме к главе правительства призвали освободить на три года от всех налогов предприятия малого и среднего бизнеса, работающие на спецрежимах налогообложения, ввести трехлетний мораторий на повышение тарифов «естественных монополий» и сделать еще ряд шагов навстречу предпринимателям.

« Шансы на получение малым и средним бизнесом поддержки от нового правительства измеряются исчезающе малыми величинами. Во-первых, потому, что власть считает своей основной задачей обеспечить поступление максимального количества денег в бюджет. И относится к малому бизнесу как к дойной корове.