Чайковский, Пермский край, , 11:08 — REGNUM В Чайковском городском округе Пермского края заказчик задолжал исполнителям четырех муниципальных контрактов по благоустройству более 45 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, договор был заключен между муниципальным казенным учреждением «Жилкомэнергосервис» и подрядными организациями на 52 млн рублей. Подрядчики исполнили свои обязательства по контрактам. Работы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» были выполнены, но за них заказчик перечислил только 1,4 млн рублей.

В отношении директора МКУ «Жилкомэнергосервис» возбудили административное производство за нарушение срока оплаты. Руководитель муниципального казенного предприятия оштрафован на 30 тыс. рублей. Задолженность перед подрядными организациями погашена в полностью.