Москва, , 11:06 — REGNUM Самозанятые перечислили в бюджет Москвы около полумиллиарда рублей налогов, сообщил ИА REGNUM 27 января вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Он рассказал, что в 2019 году в качестве самозанятых в столице зарегистрировались 194 тыс. человек. В виде налога на профессиональных доход в бюджет столицы перечислили 495,4 млн рублей. При этом около 60% плательщиков этого налога в РФ работают в Москве.

«Наиболее популярны у московских самозанятых такие виды деятельности, как пассажирские перевозки, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, реклама», — пояснил глава департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов.