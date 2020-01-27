Рига, , 11:03 — REGNUM Латвии нужно найти способ, как обеспечить транзит грузов из Белоруссии, если частные терминалы не согласятся на перевалку. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

Сегодня, по словам Линкайтса, представители терминалов Вентспилса и Риги только обдумывают возможность перевалки грузов из Белоруссии. По его словам, властям Латвии хотелось бы, чтобы «работа шла быстрее».

Талис Линкайтс указал, что если бы государству принадлежал бы один из терминалов, то сотрудничество можно было бы организовать быстрее, потому что и в Белоруссии все привыкли «к связи бизнеса и государства».

По его словам, все терминалы принадлежат частным компаниям и Латвии стоит подумать об инвестициях в строительство нового терминала для «обеспечения потока грузов». Иначе получается, что грузы есть, а терминала для их перевалки нет, сказал министр.

Напомним, в 2019 году падение грузооборота портов Латвии составило 5,7%. Железнодорожные перевозки сократились на 15,8%. Латвия ищет выходы из этой ситуации.