Стокгольм, , 11:00 — REGNUM Китай занял второе место в мире по объему производства и продажи вооружений, тогда как Россия находится на третьем месте. Об этом говорится в специальном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), опубликованном 27 января.

По данным СИПРИ на 2017 год, топ-20 крупнейших компаний мира в сфере вооружений составляли 11 компаний США, шесть компаний в Западной Европе и три — в России. Американские компании из топ-100 продавали вооружение на $226,6 млрд, а российские — на $37,7 млрд в год.

Однако только теперь эксперты института получили данные о продажах вооружений Китаем в 2015—2017 годах. Четыре основных китайских производителя продавали на $54,1 млрд в год, при этом три из компаний вошли бы в первую десятку.

Как сообщало ИА REGNUM, США почти вдвое нарастили финансирование разработок гиперзвукового оружия.

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