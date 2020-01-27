Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM Только малый и средний бизнес может обеспечить реальный рост российской экономики, и он не нуждается при этом ни в каких вливаниях, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 27 января, глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Фёдоров, комментируя обращение «Партии роста» к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Как сообщалось ранее, руководители партии Бориса Титова в своем письме к главе правительства призвали освободить на три года от всех налогов предприятия малого и среднего бизнеса, работающие на спецрежимах налогообложения, ввести трехлетний мораторий на повышение тарифов «естественных монополий» и сделать еще ряд шагов навстречу предпринимателям.

« Сумеет ли Михаил Мишустин помочь оживлению малого и среднего бизнеса, зависит в первую очередь от взглядов президента на этот вопрос. По прежнему опыту работы Мишустина можно сказать, что он очень эффективно выполнил те задачи, которые были перед ним поставлены.

Есть надежда, что внутренняя обстановка, особенно в экономике, такова, что президент даст ему указание разобраться с состоянием экономики. И тот должен будет понять, что экономический рост невозможно обеспечить одними нацпроектами и раздачей денег, что нужна реформа управления экономикой.

Для выполнения тех задач, которые Путин поставил в том числе и в своем послании, необходим экономический рост, и главный его источник — именно малый и средний бизнес. Крупный бизнес, ни наш, ни иностранный, по разным причинам инвестиции наращивать не будет.

Малому же и среднему бизнесу для роста даже не требуется никаких вливаний. Нужно лишь высвободить его инициативу, навести элементарный порядок в судебной сфере, дать по рукам тем представителям правоохранительных органов, которые мешают этому росту.