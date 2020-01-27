Давос, Швейцария, , 10:45 — REGNUM Повторение циклов подорожания нефти выше $100 за баррель маловероятно. Глобальный спрос на нефть будет постепенно сокращаться, заявил глава ВР Роберт Дадли на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Он полагает, что нефть постепенно будут вытеснять газ и другие источники энергии, хотя она ещё много десятилетий будет использоваться в нефтехимии. Кроме того, добычу нефти наращивают США, это почти исключает вероятность дефицита нефти в мире.

«Сокращение глобального спроса на нефть будет иметь место уже в этом столетии», — сказал Дадли ТАСС.

Давление на добывающие компании будет нарастать из-за внимания мировой общественности к вопросу о влиянии нефтяных проектов на экологию, добавил глава ВР.

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