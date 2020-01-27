Пекин, , 10:40 — REGNUM В декабре 2019 года дилеры компании Haval в Китае продали около 19 тыс. кроссоверов M6. Об этом сообщается на сайте NJCAR.RU.

Таким образом Haval M6 впервые с момента продаж попал в десятку самых продаваемых в Китае кроссоверов. Стоит отметить, что рост популярности этой модели начался летом 2019 года, после того, как компания обновила авто.

Обновлённый Haval M6 выделяется модернизированными бамперами, иными противотуманками и фирменной решёткой радиатора. На этом авто логотип марки размещён на сером, а не на синем фоне. Внутри машины появилась новейшая система мультимедиа, реагирующая на голосовые команды.

Под капотом M6 размещён 150-литровый турбированный мотор рабочим объёмом 1,5 л, который агрегатируется с 6-скоростной «механикой» или с преселективным «роботом». При этом привод 4×4 не предусмотрен даже за дополнительную плату.

Напомним, в декабре прошлого года на авторынке РФ был реализован 2101 автомобиль китайского бренда Haval, что в 3,8 раза больше, чем за декабрь 2018 года.

Читайте также: Названо самое покупаемое новое китайское авто в России