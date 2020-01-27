Москва, 27 января 2020, 10:21 — REGNUM Довольно скоро Центральный банк РФ начнёт период девальвации рубля, предполагает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 27 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Сбербанка Германа Грефа, который призвал хранить личные сбережения в рублях.
Однако эта схема, как подчеркнул Хазин, работает только в том случае, если рубль укрепляется. И в 2019 году, как полагает экономист, снова начался период carry trade, в течение которого хранить сбережения в рублях можно. Однако, по мнению Хазина, проблема в том, что довольно скоро ЦБ сменит этот период на период валютных спекуляций, и тогда рубль будут девальвировать.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Грефа, достаточно стабильной валютой в Российской Федерации является рубль, поэтому личные сбережения в нынешней экономической ситуации лучше хранить именно в этой валюте.
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