Москва, , 10:21 — REGNUM Довольно скоро Центральный банк РФ начнёт период девальвации рубля, предполагает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 27 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Сбербанка Германа Грефа, который призвал хранить личные сбережения в рублях.

«У Центробанка есть две коммерческие схемы, — сказал Хазин. — Схема первая — это спекуляции на валютном рынке. Классический пример — это 2015 год, когда Центробанк ухитрился в рейтинге устойчивости мировых валют загнать рубль на последнее место. Ниже украинской гривны. То есть он прямо нарушил свою конституционную обязанность обеспечивать стабильность валюты. А почему он это делал? Потому что Центробанк в угоду спекулянтам максимально разгонял колебания рубль/доллар. Вторая схема — это схема carry trade, которая построена на том, что иностранные компании берут кредиты, например, в японской йене, практически под ноль процентов, конвертируют их в рубли, покупают российские ценные бумаги, держат их какое-то время, продают, получают прибыль, конвертируют обратно в йены и соответственно возвращают кредит, но при этом вся прибыль остаётся им».

Однако эта схема, как подчеркнул Хазин, работает только в том случае, если рубль укрепляется. И в 2019 году, как полагает экономист, снова начался период carry trade, в течение которого хранить сбережения в рублях можно. Однако, по мнению Хазина, проблема в том, что довольно скоро ЦБ сменит этот период на период валютных спекуляций, и тогда рубль будут девальвировать.

«И по этой причине я бы сильно усомнился в адекватности совета Грефа», — подытожил Хазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Грефа, достаточно стабильной валютой в Российской Федерации является рубль, поэтому личные сбережения в нынешней экономической ситуации лучше хранить именно в этой валюте.

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