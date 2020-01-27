Москва, , 10:34 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала штрафовать банки за невыполнение блокировки личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) с задолженностью по налогам. Об этом сообщает 27 января РБК со ссылкой на два источника в банковской сфере.

Штрафами наказаны банки ВТБ и «Уралсиб», которые не стали останавливать операции и взыскивать средства с личных счетов предпринимателей. В банках налоговой службе предлагали действовать через приставов.

Отмечается, что ФНС может направлять в банки распоряжение о приостановке движения средств на счетах ИП, которые задолжали по налогам, страховым взносам, штрафам и другим платежам. Налоговый кодекс РФ также позволяет списывать средства с личных счетов предпринимателей, однако по закону «Об исполнительном производстве» это могут делать только судебные приставы.

В Ассоциации банков России (АРБ) изданию пояснили, что массовые предписания ФНС о блокировке счетов ИП стали поступать в банки летом 2019 года. Так, каждый крупный банк получил около 300 тыс. таких требований.

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