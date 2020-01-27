Дальнегорск, Приморский край, , 10:20 — REGNUM Дальнегорский горно-обогатительный комбинат в 2019 году переработал более 800 тысяч тонн руды, направив большую часть своей продукции на иностранные рынки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Дальнегорский ГОК в 2019 году получил господдержку в размере 154 млн рублей, которыми компенсировались затраты на транспортировку руды. Почти 90% продукции компания реализует на экспортные рынки через собственный порт Рудная Пристань, основной объем направляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«В 2019 году предприятие переработало более 805 тысяч тонн руды и выпустило 80,4 тысячи тонн борной кислоты. В начале года на компенсацию затрат транспортировки продукции ГОКу направлено 154 миллиона рублей субсидий», — рассказали специалисты ГОКа.

Зампред Правительства Приморья Александр Костенко подчеркнул, что сейчас перед рудником стоит ответственная задача — повысить качество добываемой руды, что позволит улучшить экономику предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, новый ГОК стоимостью 4,8 млрд рублей построят в Забайкалье.