Пекин, , 07:25 — REGNUM Китайская компания HBIS Group, являющаяся одним из крупнейших производителей стали и расположенная в провинции Хэбэй на севере Китая, занимается, импортирует руду бразильского добывающего гиганта Vale по юаневым контрактам, сообщает 26 января агентство Синьхуа.

HBIS Group заплатил около 200 млн юаней ($29 млн) компании Vale, являющейся крупнейшим производителем и экспортером железа в мире на прошедшей неделе. Таким образом, впервые группа компаний заключила юаневый контракт на импорт железной руды. Кроме того, впервые компания Vale приняла фьючерсы на железную руду, выпущенные Даляньской товарной биржей (DCE).

Будучи крупнейшим импортером железной руды в мире, Китай открыл торговлю фьючерсами DCE для международных инвесторов в мае 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая весной 2019 года приняли решение об «экологизации» металлургии.

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