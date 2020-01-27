Пекин, , 07:00 — REGNUM Производство пива в Китае росло в 2019 году опержающими темпами по отношению к алкогольной отрасли в целом, сообщает 27 января агентство Синьхуа.

По данным Национального бюро статистики КНР, за прошедший год в Поднебесной было произведено 37,65 млн килолитров пива, что на 1,1% больше, чем годом ранее. В декабре 2019 года рост составил 17,1% в годовом исчислении, а объем производства достиг 2,42 млн килолитров.

Китайская алкогольная отрасль в целом произвела в 2019 году на 0,3% больше продукции или 55,9 млн килолитров. Как сообщало ИА REGNUM, китайский производитель водки Sichuan Swellfun Co. отчитался о росте производства напитка на 43% в годовом исчислении.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский производитель алкоголя отчитался о стремительном росте прибыли