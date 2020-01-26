Вашингтон, , 20:07 — REGNUM Один из ведущих стартапов Силиконовой долины Memphis Meats объявил о строительстве первого опытного завода по выращиванию мяса из клеточной культуры. Об этом сообщает портал Quartz.

Отмечается, что на строительство завода, производящего высокотехнологичное мясо, компания привлекала $161 млн. Инвесторами стали, в том числе, основатель Microsoft Билл Гейтс и один из самых богатых жителей Великобритании Ричард Брэнсон. В Memphis Meats планируют довести себестоимость искусственного мяса до приемлемой для потребителей цены.

Пока у компании нет разрешения от регулятора на продажу своей продукции. Но в настоящее время такого разрешения нет ни у одной компании мира, которая занимается изучением и экспериментальным производством мяса, полученного из клеточной культуры. Несмотря на это Memphis Meats работает в тесном сотрудничестве с министерством сельского хозяйства США и Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. В компании надеются получить разрешение после соответствующей проверки.

Помимо продажи своей продукции в США, стартап рассчитывает выйти на рынки Китая, Австралии и Новой Зеландии.

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