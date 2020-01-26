Москва, , 17:35 — REGNUM Достаточно стабильной валютной в Российской Федерации является рубль, поэтому личные сбережения в нынешней экономической ситуации лучше хранить именно в этой валюте. Об этом сообщил в воскресенье, 26 января, глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Нужно хранить в рублях (личные сбережения)», — сказал он, отметив, что большую часть своих сбережений он держит в российской валюте.

По его словам, часть своих накоплений он также хранит в евро и долларах. При этом Греф добавил, что от объема средств зависит сколько и в чем хранить свои сбережения.

Как передавало ИА REGNUM, 23 января глава Сбербанка России Герман Греф в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявил журналистам, что если изменится основной вектор развития возглавляемой им кредитной организации он может покинуть занимаемый им пост.

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