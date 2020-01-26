Ашхабад, , 16:39 — REGNUM Туркменские власти опубликовали информацию о том, что население страны в настоящее время составляет 6,2 миллиона человек. Однако, эта информация не находит подтверждения в других источниках, и, вероятнее всего, является недостоверной, утверждает «Азатлык».

В пользу этой версии издание приводит поступившие от источников в правительстве страны данные о том, что эти цифры завышены почти в два раза, и по состоянию на 1 января 2019 год в Туркмении проживали только 3,3 миллиона человек.

Также отмечается, что согласно данным госкомитета по статистике, с 2008 по 2019 годы за пределы Туркмении выехали свыше 1 миллиона 879 тысяч человек. Почти все они продолжают работать за рубежом или же уже сменили гражданство.

«Результаты переписи населения 2012 года были фактически засекречены, а следующий подсчёт туркменистанцев запланирован только на 2022 год», — констатирует издание.