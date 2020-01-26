Москва, , 16:18 — REGNUM Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело в том, что 18 мая 2020 истекает контракт на транзит газа через Польшу в страны ЕС. При этом российское публичное акционерное общество «Газпром» пока никак не проявляло желание обсуждать новый договор.

А это значит, что уже через четыре месяца останется только два транзитных маршрута поставок российского газа в страны ЕС — Турция и Украина.

Эксперт Максим Рубченко отмечает, что сейчас газовый рынок ЕС перенасыщен — в подземные хранилища газа закачивались огромные объемы из-за опасения прекращения транзита российского газа через Украину. Кроме того, весна в Европе оказалась слишком теплой и расходы газа существенно меньше, чем планировалось.

Так, в ПХГ Евросоюза сейчас 78,6 млрд кубометров газа.

Все это может привести к снижению к цены на газ. К примеру, на самой ликвидной европейской бирже TTF природный газ котируется по $115 за тысячу кубов. К лету цена упадет до $100, а может и того ниже.

Сохранение украинского транзитного маршрута на новых не самых выгодных условиях не позволяют «Газпрому» маневрировать на этом направлении — объемы транзита жестко зафиксированы контрактами. Аналогичная ситуация и на турецком направлении.

А вот прекращение транзита через трубопровод «Ямал-Европа», по которому прокачивает 30 млрд кубометров газа в год — сразу меняет расклад на рынке. Помимо того, что профицит газа на рынке ЕС будет сокращен, так еще и за транзит платить не надо.

При этом Польша останется с пустой «трубо» своего участка газопровода «Ямал-Европа», которую нужно будет содержать, а также без денег за транзит.

Кроме того, транзитных денег лишится и Белоруссия.