Тбилиси, , 12:35 — REGNUM Швейцарская шоколадная компания Camille Bloch намерена выращивать орехи для своего производства в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Грузинского правительства.

Сообщается, что премьер-министр Грузии Гергий Гахария провел встречу с исполнительным директором шоколадной фабрики Даниэлем Блохом на полях экономического форума в Давосе, который проходил с 21 по 24 января. Представитель компании рассказал о ее планах.

Camille Bloch приобрела участок площадью 650 га для выращивания ореха в крае Кахетия. Ожидается, что на плантации откроют хозяйство, на котором будет трудоустроено 40 жителей Грузии. Швейцарская компания обещала провести курсы переподготовки для работников, которые будут наняты.