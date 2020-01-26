Минск, , 11:31 — REGNUM Первая партия норвежской нефти поступила на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан». Об этом сегодня, 26 января, сообщает БЕЛТА.

Напомним, что властям Белоруссии так и не удалось договориться с Российской Федерацией по поставкам нефти в республику. Москва увязывала поставки нефти по льготным ценам с углублением интеграции между двумя странами, но Минск просто хотел скидку и никакой интеграции. В итоге новый договор заключен не был.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить все переговоры с Россией и искать альтернативные источники поставок. Одним из таких источников стала Норвегия. Норвежская нефть поступает танкерами в литовский порт Клайпеда, а оттуда по железной дороге нефтеналивными поездами — в Белоруссию.

При этом закупленная в Норвегии партия нефти — относительно небольшая: 80 тыс. тонн. Ранее Белоруссия закупала нефть только в России в объеме порядка 15 млн тонн в год.