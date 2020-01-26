Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Стоимость активов американского предпринимателя Илона Маска всего за неделю увеличилась более чем на $2 млрд на фоне рекордной капитализации американской компании Tesla. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Напомним, что капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд. Состояние Маска еще в понедельник, 20 января, оценивалось в $30,9 млрд, а к концу недели — уже в $33,3 млрд.

Половину состояния Маска составляют акции Tesla. Он владеет 22% компании. Данная компания занимается производством и продажей электромобилей.