Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Бренд китайской компании Huawei впервые вошёл в первую десятку рейтинга самых ценных мировых брендов, составляемого компанией Brand Finance. Рейтинг опубликован на сайте организации.

Эмблема Huawei Kārlis Dambrāns

Компания Brand Finance является одним из ведущих мировых консультантов по оценке стоимости брендов компаний. Организация публикует рейтинги самых ценных брендов с 2007 года.

В свежем рейтинге в первую десятку впервые вошла китайская компания Huawei, бренд которой был оценён в $65 млрд.

Первые четыре строчки заняли бренды американских компаний Amazon ($221 млрд), Google ($160 млрд), Apple ($141 млрд) и Microsoft ($117 млрд). Замкнул первую пятёрку бренд южнокорейской компании Samsung, оценённый в $94 млрд.

Также в первую десятку вошли бренды крупнейшего китайского коммерческого банка ICBC ($81 млрд), американских компаний Facebook ($80 млрд) и Walmart ($76 млрд) и бренд китайской страховой группы Ping An ($69 млрд).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года рейтинг самых ценных брендов представил журнал Forbes. Тогда в тройку лидеров вошли бренды Apple ($205,5 млрд), Google ($167,7 млрд) и Microsoft ($125,3 млрд).