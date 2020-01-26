Донецк, , 07:44 — REGNUM Блогер Владимир Золкин решил сравнить цены на продукты питания в ряде сетевых магазинов в Киеве и в супермаркете в Донецке. Соответствующий видеоролик он опубликовал на своем канале на видеохостинге YouTube.

Выяснилось, что продукты питания в Донецке обходятся несколько дешевле, чем в Киеве. В ролике он приводит цены на ряд продовольственных товаров.

Так, сто грамм говяжьего фарша в Донецке стоят 29,9 рубля (11,8 гривны), а в Киеве — 13,4 гривны. 100 грамм корейки свиной охлажденной в Донецке стоят 25,9 рубля (10,2 гривны), в Киеве — 14,9 гривны.

Килограмм апельсинов в Донецке стоит 75 рублей (29,53 гривны), в Киеве — 37 гривен. Килограмм картофеля в столице ДНР стоит 17,9 рубля (7,15 гривны), в столице Украины — 11,5 гривны. Помидоры в ДНР стоят 195 рублей (76 гривен) за килограмм, в Киеве — 80 гривен.

Упаковка риса весом 900 грамм в Донецке стоит 45 рублей (17,86 гривны). а в Киеве — 28,49 гривны за упаковку 800 граммов. Гречка в Киеве также дороже — 28,99 гривны за 800 грамм, тогда как в Донецке — 52 рубля (20,64 гривны) за 900 грамм.

Цена на яблоки в Киеве и Донецке примерно одинакова.

Стоимость говяжьего филе в Донецке чуть дороже, чем в Киеве — 47,5 рубля (18,7 гривны) за 100 грамм против 18 гривен. Хлеб паляница в донецком супермаркете продается за 30 рублей (11,81 гривны), в Киеве — 11,5 гривны.

Несколько хуже в Донецке обстоят дела с молочными продуктами. В частности, сметана в ДНР существенно дороже, чем в Киеве, разница составляет около 10 гривен.

Стоит отметить, что ранее в сети публиковали ролики, в которых сравнивали цены на продукты питания в России и на Украине. Выяснилось, что продукты питания в магазине «Ашан» в Саратове стоят несколько дешевле, чем в столице Украины.