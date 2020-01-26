Пекин, , 06:10 — REGNUM Один из крупнейших китайских производителей алкоголя Sichuan Swellfun Co. отчитался о стремительном взлёте чистой прибыли в 2019 году в связи с ростом продаж, сообщает агентство Синьхуа.

Чистая прибыль компании взлетела на 43% в годовом исчислении до 246,69 млн юаней (около $35,75 млн). Оборот же вырос на 26% до 719,63 млн юаней. Столь блестящие показатели прибыли связаны с бумом продаж алкогольной продукции компании, которые выросли на 46% относительно 2018 года.

Продажи водки среднего и высшего качества подскочили на 26% в годовом исчислении, в то время как низкоуровневый алкоголь удвоил показатели продаж.