Торонто, Канада, , 04:48 — REGNUM Конфедерация организация китайских канадцев Торонто (CTCCO) сообщила о сборе средств для китайского города Уханя, который самым первым пострадал от эпидемии нового коронавируса в Китае, сообщает 26 января газета China Daily.

Председатель CTCCO Вэнь Гонин сообщил агентству Синьхуа, что сбор будет происходить в торговых центрах Торонто. Уже почти 50 тыс. канадских долларов ($38 тыс.) было собрано с вечера 25 января.

Все пожертвования будут использованы на закупку необходимых товаров для профилактики заболевания и отправлены в Китай так скоро, как это будет возможно, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Пекина перекрыли межпровинциальное транспортное сообщение для сдерживания распространения вируса, от которого в стране скончались 54 человека и еще 1600 пострадали.

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