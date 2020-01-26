Торонто, Канада, 26 января 2020, 04:48 — REGNUM Конфедерация организация китайских канадцев Торонто (CTCCO) сообщила о сборе средств для китайского города Уханя, который самым первым пострадал от эпидемии нового коронавируса в Китае, сообщает 26 января газета China Daily.
Председатель CTCCO Вэнь Гонин сообщил агентству Синьхуа, что сбор будет происходить в торговых центрах Торонто. Уже почти 50 тыс. канадских долларов ($38 тыс.) было собрано с вечера 25 января.
Все пожертвования будут использованы на закупку необходимых товаров для профилактики заболевания и отправлены в Китай так скоро, как это будет возможно, отметил он.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Пекина перекрыли межпровинциальное транспортное сообщение для сдерживания распространения вируса, от которого в стране скончались 54 человека и еще 1600 пострадали.
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