Пекин, , 04:31 — REGNUM Один из крупнейших банков Китая China Merchants Bank отчитался о стремительном росте прибыли в 2019 году, сообщает агентство Синьхуа.

Прибыль банка за прошедший год выросла на 10,05%, составив 117,21 млрд юаней (около $17 млрд). Общие поступления составили 269,75 млрд юаней, что на 8,53% выше, чем годом ранее.

Коэффициент неработающих займов банка достиг 1,16% на конец 2019 года, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем в конце 2018 году. Общий объем активов кредиторов взлетело на 9,95% относительно предыдущего года, достигнув 7,42 трлн юаней.