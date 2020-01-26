Пекин, , 04:16 — REGNUM Коммерческое внедрение Китаем технологий связи пятого поколения 5G стартовало с хорошими результатами в прошедшем году, сообщает 24 января агентство Синьхуа.

Китай построил 130 тыс. базовых станций 5G на конец 2019 года, а отгрузки смартфонов, поддерживающих новый стандарт, составили 13,77 млн единиц, сообщил министр промышленности и информационных технологий Китая Мяо Вэй.

Страна официально дала «добро» на коммерческое использование технологии 5G в 2019 году. Поставщики связи вложили внушительные средства в развитие сетей пятого поколения в стране, в то время как производители смартфонов приложили все усилия, чтобы вывести на рынок соответствующие телефоны.

В 2020 году Китай продолжит наращивать инвестиции в 5G, улучшая качество услуг и отвечая требованиям различных сфер промышленности и потребления, в том числе и в рамках международного сотрудничество, отметили в министерстве.