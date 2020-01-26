Пекин, , 03:56 — REGNUM В Китае зафиксирован рост добычи природного газа в 2019 году, сообщает 25 января агентство Синьхуа.

Страна добыла порядка 177,7 млрд кубометров природного газа в 2019 году, что на 11,5% выше, чем годом ранее. В 2018 году производство газа увеличилось на 7,5% в годовом исчислении до почти 161,02 млрд кубометров.

Импорт природного газа вырос на 6,5% относительно 2018 года, достигнув 132,2 млрд кубометров. Кроме того, в прошедшем году потребление природного газа в стране составило 306,7 млрд кубометров, что на 9,4% выше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай ставит рекорды роста добычи природного газа уже третий год подряд