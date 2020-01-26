Пекин, , 03:51 — REGNUM Потребление электроэнергии Китаем, что является ключевым показателем экономической активности, вырос на 4,5% за 2019 год, сообщает 25 января агентство Синьхуа.

Однако, несмотря на это, рост в 2019 году замедлился почти вдвое относительно 8,5% в 2018 году. Рост энергопотребления в добывающей и обрабатывающей промышленности составил 4,5% и 3,1% соответственно, сообщил пре-секретарь Национальной комиссии развития и реформы КНР Мэн Вэй.

Самый же высокий рост зафиксирован в сфере услуг — 9,5%, отметил Мэн, в то время как потребление жилых помещений увеличилось на 5,7% относительно 2018 года.

«Китай продолжает прилагать усилия по снижению стоимости электроэнергии», — добавил Мэн, сообщил, что годовые траты на электричество корпорациями снизились на 84,6 млрд юаней (около $12,28 млрд) в 2019 году.

В стране также были снижены цены на транспортировку нефтепродуктов, природного газа и цены транзита газа по межрегиональным трубопроводам.