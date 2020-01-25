Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал указ об увеличении на 25% пошлин на изделия из стали, а также на 10% — на изделия из алюминия. Текст указа опубликовано 24 января пресс-службой Белого дома.

В указе Трампа сказана, что данные пошлины являются дополнительными ко всем ранее уже существующим пошлинам, сборам, изъятиям и иным взимаемым платежам, которые власти США применяют к импортируемым в страну изделиям из стали и алюминия.

При этом сделаны некоторые исключения. В частности, пошлины на стальную продукцию не вводятся для товаров из Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики и Республики Корея. А пошоины на алюминий не вводятся для товаров из Австралии, Аргентины, Канады и Мексики.

Трамп заявил, что новые пошлины отвечают интересам обеспечения национальной безопасности США. Пошлины вступят в силу с 8 февраля 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп начал торговую войну против ряда стран, а также против Китая. Заградительными пошлинами Трамп пытается поддержать американского производителя, а также добиться изменения внешнеторгового баланса.