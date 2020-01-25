Минск, , 05:29 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, позволяющий правительству страны начать работу над изменениями соглашения с Россией о поставках газа. Соответствующий документ 24 января размещён на национальном правовом интернет-портале.

В тексте документа говорится, что протокол предусмотрит изменения в порядке формирования тарифов при поставке газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам в соответствии с соглашением от 25 ноября 2011 года. Документ станет основой для переговоров с российской стороной.

Провести переговоры по проекту протокола Лукашенко поручил правительству Белоруссии. Предполагается, что по результатам переговоров в протокол будут внесены изменения, «не имеющие принципиального характера».

Читайте также: РФ и Белоруссия близки к решениям по нефти и газу — Мезенцев