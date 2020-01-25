Минск, , 04:57 — REGNUM РФ запросила от Белоруссии слишком высокую цену за нефть, чего Минск не может принять. Об этом 24 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко в рамках посещения завода газетной бумаги в Шклове.

По мнению Лукашенко, нефть в Белоруссию должна поставляться по внутрироссийским ценам.

При этом, белорусский президент отметил, что Россией надо сохранять дружеские отношения с Россией.

Лукашенко. «Россияне — это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас»,

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января Александр Лукашенко объявил, что Минск будет стремиться к уменьшению объема поставок нефти из России — до 40% от общего количества, отметив, что Белоруссия не сможет полностью отказаться от российской нефти.

24 января он заявил, что Минск ведет переговоры о поставках нефти со всеми участниками мирового рынка, в особенности с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые по словам Лукашенко готовы поставлять нефть Белоруссии, но по более высоким ценам, чем предлагает РФ.

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