Минск, , 03:02 — REGNUM Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти со всеми участниками мирового рынка, в особенности с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом 24 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках посещения завода газетной бумаги в Шклове.

По словам президента республики, у Белоруссии с указанными государствами «блестящие отношения» и они готовы поставлять любое количество нефти, которая, по словам Лукашенко, несмотря на более высокую цену, лучше по качеству, чем российская.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января Александр Лукашенко объявил, что Минск будет стремиться к уменьшению объема поставок нефти из России до 30−40% от общего количества, отметив, что Белоруссия не сможет полностью отказаться от российской нефти.

24 января Александр Лукашенко заявил, что конфликт Минска и Москвы в нефтяной сфере связан с позицией бывшего правительства РФ.

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