Рига, , 00:08 — REGNUM Мэр Риги Олег Буров оценил инвестиции города по интеграции Rail Baltic в свою инфраструктуру в 350 млн евро. Деньги понадобятся в течении ближайших 10 лет, пишет портал LSM

Речь идёт, в первую очередь, о реконструкции объектов городской среды вокруг нового железнодорожного узла Рижской Центральной станции. Это наземные и подземные переходы, дорожные развязки и т.д. На первом этапе, по мнению Олега Бурова, необходимо выделить 180 млн евро, из которых Рига готова финансировать 25. Источник финансирования остальной неизвестен.

Общий объём затрат мэр оценил в 300 — 350 млн евро. Как писал Регнум, Rail Baltic — инфраструктурный проект стоимостью 5,8 млрд евро в значительной степени финансируется Евросоюзом. В опубликованном на днях заключении Госконтроля Латвии указывается на плохой менеджмент проектом со стороны Министерства Сообщений и отставании от графика строительства на 1,5 года.