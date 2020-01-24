Баку, , 23:42 — REGNUM Товарооборот между Россией и Азербайджаном в минувшем году достиг трёх миллиардов долларов, заявил 24 января председатель азербайджанского парламента Октай Асадов на конференции «Москва — Баку: диалог культур».

Азербайджанский политик отметил, что в Баку ожидают дальнейшего роста товарооборота с Москвой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на конференции «Москва — Баку: диалог культур» Асадов заявил, что отношения России и Азербайджана достигли уровня стратегического партнёрства.

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