Киев, , 19:05 — REGNUM На Украине продолжают обсуждать информацию о катастрофическом падении промышленности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экономист Алексей Кущ напоминает, что буквально 16 декабря 2019-го министр экономики Украины Тимофей Милованов дал прогноз о сокращении промышленного производства по итогам года на 0,6%. В реальности оно сократилось, по официальным данным госстата, на 1,8%.

«То есть за две недели до конца года профильное министерство дает ошибку в прогнозе ровно в три раза. Я вам скажу: еще надо уметь так ошибаться… Еще вопросы есть? Ждем инвесторов», — иронизирует эксперт, называя ошибку профильного министра «косяком года».

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, промышленное производство на Украине по итогам 2019 г. снизилось на 1,8% по сравнению с 2018 г., Вместе с тем непосредственно в декабре снижение составило 7,7%.