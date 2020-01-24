Нью-Йорк, США, , 18:59 — REGNUM Китайскую экономику ждёт спад из-за эпидемии коронавируса, сообщает 24 января американское рейтинговое агентство S&P.

Экономический спад произойдёт из-за того, что приезжающие в Китай туристы будут меньше пользоваться ресторанами и другими местами общественного питания, меньше посещать развлекательные заведения.

В целом проблема отразится на туристической отрасли. К тому же спад потребления может отрицательно сказаться на инвестициях.

Агентство отметило, что «оживление» произойдёт в сфере медицины, фармакологии, аварийных служб.

Напомним, вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV) в городе Ухань (Хубэй, Китай) началась в середине декабря 2019 г. Этот город уже двое суток находится на карантине.

24 января на карантин закрыты прилегающие к Уханю города Хуанган, Эчжоу, Чиби, Чжицзян. Вирус успел распространиться по миру. На сегодняшний день от него умерли 26 человек.

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