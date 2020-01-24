Ашхабад, , 18:48 — REGNUM За 2019 год по железной дороге «Туркмения — Афганистан» прошли составы с 7405 грузовыми вагонами, из которых 1540 вагонов — из других стран, передает «Centralasia.media».

По этой железнодорожной магистрали в Афганистан поставляется казахстанская мука и пшеница, из Узбекистана в Иран — различные товары народного потребления, а из Туркмении — бензин и дизтопливо.

Отмечается, что открытие железной дороги «Туркмения — Афганистан», являющейся частью железнодорожной магистрали «Туркмения — Иран» состоялось в 2016 году с участием президентов Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова и Афганистана Хамида Карзая.