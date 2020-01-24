Пекин, , 18:35 — REGNUM Значительный рост в ушедшем 2019 году зафиксирован в Китае в секторе IT-услуг, где отмечен рост доходов сразу нескольких ведущих компаний, сообщает 24 января Синьхуа со ссылкой на данные министерства промышленности и информатизации КНР.

Рост происходит несмотря на американские санкции, введенные, например, против китайской компании Huawei, и по оценкам министерства, обусловлен постоянным увеличением роли и значения новых технологий в преобразовании национальной экономики и социальной сферы.

Так, в 2019 году предприятия с годовом доходом более 5 млн юаней (порядка 725 тыс. долларов) получили в качестве дохода сумму в 1,21 трлн юаней, что более чем на 21% больше, чем годом ранее. Сообщается, что операционная прибыль всей отрасли увеличилась почти на 17%, а расходы на НИОКР возросли более чем на 23%.