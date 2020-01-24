Москва, , 18:29 — REGNUM Юбилейный, пятидесятый экономический форум в швейцарском городе Давосе в этом году стал предметом внимания не только экономистов или спекулятивных инвесторов, но и борцов за экологию.

Встреча в Давосе: тенденции экономического развития Delo.ua

В этом году мероприятие посетили более 50 глав государств, в том числе Дональд Трамп с делегацией из США, главы значимых международных организаций и еще более 3000 участников. На трибуну для сообщений и заявлений поднялось более 500 ораторов. Среди них оказались и самые молодые за всю историю выступающие во главе с Гретой Тунберг.

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О чем говорил Трамп

Американский президент акцентировал внимание на том, какие перспективы открылись перед его страной за последние годы — безработица упала до минимума за последние полвека, с Китаем и Мексикой были заключены взаимовыгодные сделки, на американский рынок возвращаются компании, а сами США «сильны как никогда».

По всей видимости, доля правды в словах Дональда Трампа есть, однако, стоит делать поправку на предстоящие президентские выборы. Иными словами, о критических моментах, скорее всего, Трамп умолчал, или выставил их в позитивном для себя ключе.

К таким моментам, к примеру, можно отнести ситуацию с Китаем. Несмотря на первую часть сделки, вторая фаза, вероятнее всего, окажется более затяжной и конфликтной. К тому же, в рамках форума Трампу пришлось договариваться с главой Еврокомиссии по вопросам торговли, что в условиях пошлин — непростая задача.

О чем говорила Грета

Грета Тунберг выступала на форуме несколько раз, самостоятельно и в компании других молодых активистов. Она стала своеобразным противником Трампа, который недвусмысленно ставил в приоритет экономическое развитие, отмахнувшись от экологии «посадкой триллиона деревьев».

Грета, в свою очередь, требовала полностью остановить выборы углеводородов и на 100% отказаться от использования ископаемого топлива уже в этом году. Выступление девочке эффектно контрастировало с лозунгом форума о сплоченности стран в борьбе с глобальными проблемами мира.

А что Россия?

Россию представляли на форуме преимущественно видные бизнесмены. По словам Германа Грефа, главы «Сбербанка», в этом году делегаты из России уже не испытывали морального давления, к России относились положительно, интересуясь возможностями для развития бизнеса в стране, инвестициями, а также планами нового, не так давно утвержденного правительства.