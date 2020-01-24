Лондон, , 18:03 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $61 за баррель Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 24 января.

По состоянию на 17:30 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте снизилась на 1,76% — до $60,95 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже $61 в начале декабря 2019 года.

Стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) тем временем снизилась на 2,2% — до $54,37 за баррель.

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