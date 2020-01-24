Белград, , 17:01 — REGNUM Сербия и Косово подписали соглашение с немецкой авиакомпанией Lufthansa, согласно которому возобновляется авиасообщение Белград-Приштина.

Меморандум о намерениях был подписан 20 января в посольстве США в Берлине в присутствии посла США и специального представителя президента США по диалогу в Белграде и Приштине Ричарда Гренеля и советника по национальной безопасности США Роберта О'Брайена.

От имени Сербии письмо о намерениях было подписано государственным секретарем министерства экономики Милуном Тривунацем, а со стороны Косово — генеральным директором администрации гражданской авиации Эсетом Беришей.

Рейсы будет выполнять дочерняя компания «Люфтганзы» — Eurovings.